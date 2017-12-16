Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbullular dikkat kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı. İşte yurtta 17 Aralık hava durumu hakkında ayrıntılar...

Meteorolojiden gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

“İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

Açıklamada, ayrıca “Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’de bugün başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.