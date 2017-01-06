Meteoroloji’den yeni bir kar uyarısı daha!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da cumartesi günü yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da cumartesi günü yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kar yağışına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

Gece saatlerine kadar 5 ile 10 santim örtü yapması beklenen kar yağışının kuvvetli buzlanma ile birlikte etkili olması beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyon için de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının ilerleyen saatlerde Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer tipiye dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.