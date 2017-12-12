Meteoroloji’nin verileri korkuttu! | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım ayı ortalama sıcaklıklarının 1981-2010 yılları normallerine göre mukayesesi verilerine göre, geçtiğimiz ay hava sıcaklıkları ortalamayı aştı. Son verilere göre gittikçe ısınıyoruz, geçtiğimiz yaz mevsiminin sıcaklık ortalamaları da mevsim normallerinin üzerinde seyretti...

Geçtiğimiz hafta yurtta bir süre etkisini gösteren soğuklar yerini yine mevsim normallerinin üzerindeki açık havaya bıraktı. Hafta sonuna kadar yurdun hiçbir yerinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları aralık ayına göre yüksek seyredecek. Meteoroloji’nin geçen ay için verdiği istatistikler ise ısınan hava konusunda korkuttu.

KASIM AYI SICAKLIKLARININ 1981-2010 NORMALLERİNE GÖRE MUKAYESESİ VERİLERİ KORKUTTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım 2017 değerlendirmesine göre; 2017 yılı Kasım ayında ortalama sıcaklıklar Ülkemizin Tüm bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8.9°C iken 2017 Kasım ayı 9.5°C olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında en düşük sıcaklık -16.1ºC ile Kars'ta, en yüksek sıcaklık ise 27.9ºC ile İskenderun'da tespit edilmiştir.

İSTATİSTİKLERE GÖRE YAZ MEVSİMİ DE NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYRETMİŞTİ

2017 yılı Yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar; İç Anadolu Bölgesinin batı ve orta kesimleri, Karadeniz bölgesinin orta ve batı bölümlerinin iç kesimleri, Marmara bölgesinin İstanbul, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Kocaeli dışında kalan yerleri, Ege bölgesinin kıyı kesimleri dışında kalan yerleri, Akdeniz bölgesinin göller bölgesi kesimleri ile Hopa, Tunceli, Bitlis, Batman, Ceylanpınar ve Siverek dolayları mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, Ülkemizin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.

BÖLGELERE GÖRE KASIM AYI ORTALAMA VERİLERİ

Marmara Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10.2°C iken, 2017 Kasım ayı 11.1°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 9.0°C olarak Bilecik'te, en yüksek ortalama sıcaklık ise 12.7°C olarak Kocaeli'de gerçekleşmiştir.

Ege Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.4°C iken, 2017 Kasım ayı 11.4°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 6.5°C olarak Emirdağ'da en yüksek ortalama sıcaklık ise 16.8°C olarak Bodrum'da gerçekleşmiştir.

Akdeniz Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12.7°C iken, 2017 Kasım ayı 13.1°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 4.4°C olarak Göksun'da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 18.7°C olarak İskenderun'da gerçekleşmiştir.

İç Anadolu Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5.5°C iken, 2017 Kasım ayı 5.9°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 2.3°C olarak Kangal'da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 7.4°C olarak Polatlı'da gerçekleşmiştir.

Karadeniz Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9.1°C iken, 2017 Kasım ayı 9.7°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 3.2°C olarak Bayburt'ta, en yüksek ortalama sıcaklık ise 13.6°C olarak Giresun'da gerçekleşmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 3.7°C iken, 2017 Kasım ayı 4.7°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık -0.1°C olarak Sarıkamış'ta, en yüksek ortalama sıcaklık ise 8.3°C olarak Malatya'da gerçekleşmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Bölgenin Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11.0°C iken, 2017 Kasım ayı 11.9°C olarak gerçekleşmiştir. En düşük ortalama sıcaklık 10.0°C olarak Diyarbakır'da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 14.5°C olarak Cizre'de gerçekleşmiştir.