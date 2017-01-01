Metin Feyzioğlu hain saldırı sonrası isyan etti!

Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı.
Yaşanan kahpe saldırıya Metin Feyzioğlu sosyal medyada “Yeni yılı kana buladılar. Allah kahretsin! Yeni yıl kutlamasını günah ilan etmek eli kanlı teröriste malzeme vermekmiş değil mi? #Reina” diyerek tepki gösterdi.
İşte Feyzioğlu’nun attığı tweetler:
Yeni yılı kana buladılar. Allah kahretsin! Yeni yıl kutlamasını günah ilan etmek eli kanlı teröriste malzeme vermekmiş değil mi? #Reina
— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) 1 Ocak 2017
Türkiye büyük ülkedir. Bizi yıkamayacaklar. Yeter ki akılcı bilimci politikalar izlensin, toplumun ayrıştırılmasına son verilsin. #Reina
— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) 1 Ocak 2017