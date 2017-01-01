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Metin Feyzioğlu hain saldırı sonrası isyan etti!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ortaköy'de yapılan hain saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi.
12:251 Ocak 2017
Gündem
Metin Feyzioğlu hain saldırı sonrası isyan etti!
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ortaköy'de yapılan hain saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı.
Yaşanan kahpe saldırıya Metin Feyzioğlu sosyal medyada “Yeni yılı kana buladılar. Allah kahretsin! Yeni yıl kutlamasını günah ilan etmek eli kanlı teröriste malzeme vermekmiş değil mi? #Reina” diyerek tepki gösterdi.

İşte Feyzioğlu’nun attığı tweetler:

Son güncelleme: 12:2601.01.2017
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