Metro arızası İstanbulluları çileden çıkardı

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Hacıosman istikametindeki metro seferleri yaklaşık 20 dakika durdu. Teknik aksaklık nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı anonsu yapılsa da, özel güvenlik görevlilerinin özel eğitimli köpeklerle metronun yanında dolaşmasından dolayı bazı yolcular büyük panik yaşadı. Panikleyen yolcuların bir kısmı, metroya binmekten vazgeçerek duraktan ayrıldı.

Uğur Düşen/SÖZCÜ

Yaklaşık 20 dakikalık bu duraklamadan sonra metro seferlerine devam edilirken, istasyonlarda ve metrolarda biriken yolcular zor anlar yaşadı. İş çıkışı evine dönmek isteyen vatandaşlar yaşanan bu yoğunluk sonrası adeta çileden çıktı.