Metro, metrobüs saat kaça kadar açık? İşte otobüslerin yılbaşı sefer tarifesi…

Yeni yılı dışarıda geçirenler ya da ertesi gün yani 1 Ocak’ta işe gidecekler toplu taşıma araçlarının sefer uygulamasını merak ediyor. İETT internet sayfasından “Yılbaşı Sefer Tarifesi” başlığı ile uygulanacak sefer bilgisini paylaştı. İETT’nin açıklaması şöyle;
1 Ocak 2018 Pazartesi günü Pazar sefer tarifesi uygulanacaktır.
31 Aralık 2017’yi, 1 Ocak 2018’e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;
34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME
15F KADIKÖY – BEYKOZ
130A KADIKÖY – TUZLA
19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER
17 KADIKÖY – PENDİK
222 KADIKÖY – PENDİK
E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI
11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR
15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR
122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ
121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ
76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM
89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM
55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM
25G SARIYER – TAKSİM
40 RUMELİFENERİ – TAKSİM
E-3 4. LEVENT – S. GÖKÇEN HAVAALANI
Not: Gece hizmet verecek olan hatların, sefer saatleri ve diğer ulaşım ile ilgili tüm bilgiler için 7/24 hizmet veren ALO 153 Çağrı Merkezi ile görüşebilirsiniz.
METRO KAÇA KADAR AÇIK?
Hızlı ulaşım aracı metro normal günlerde gece 00:00’a kadar açık oluyor. Ancak bu gece saat 02:00’ye kadar seferler devam edecek. Hacıosman-Yenikapı hattında yolculuk yapanlar bu saate kadar metro ile ulaşımdan faydalanabilirler
MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ
Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.
AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
METROBÜS
İstanbul genelinde faaliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir. Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.
AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
METROBÜS
İstanbul genelinde faliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir.