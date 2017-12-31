Metro, metrobüs saat kaça kadar açık? İşte otobüslerin yılbaşı sefer tarifesi…

Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olanlar eve dönüş planlamasını yapıyor. Eğlence dönüşü kendi aracı ile eve dönmek istemeyenler ya da aracı olmayanlar toplu taşıma araçlarına yöneliyor. Peki bu gece eve ne ile döneceğiz hangi ulaşım aracı saat kaça kadar sefer yapacak? İETT 1 Ocak'ta çalışacaklar içinde duyuru yayınladı.. İşte metro ile otobüs seferleri hakkında yılbaşı bilgilendirmeleri...

Yeni yılı dışarıda geçirenler ya da ertesi gün yani 1 Ocak’ta işe gidecekler toplu taşıma araçlarının sefer uygulamasını merak ediyor. İETT internet sayfasından “Yılbaşı Sefer Tarifesi” başlığı ile uygulanacak sefer bilgisini paylaştı. İETT’nin açıklaması şöyle;

1 Ocak 2018 Pazartesi günü Pazar sefer tarifesi uygulanacaktır.

31 Aralık 2017’yi, 1 Ocak 2018’e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;

34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME

15F KADIKÖY – BEYKOZ

130A KADIKÖY – TUZLA

19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER

17 KADIKÖY – PENDİK

222 KADIKÖY – PENDİK

E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI

11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR

15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR

122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ

121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ

76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM

89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM

55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM

25G SARIYER – TAKSİM

40 RUMELİFENERİ – TAKSİM

E-3 4. LEVENT – S. GÖKÇEN HAVAALANI

Not: Gece hizmet verecek olan hatların, sefer saatleri ve diğer ulaşım ile ilgili tüm bilgiler için 7/24 hizmet veren ALO 153 Çağrı Merkezi ile görüşebilirsiniz.

METRO KAÇA KADAR AÇIK?

Hızlı ulaşım aracı metro normal günlerde gece 00:00’a kadar açık oluyor. Ancak bu gece saat 02:00’ye kadar seferler devam edecek. Hacıosman-Yenikapı hattında yolculuk yapanlar bu saate kadar metro ile ulaşımdan faydalanabilirler

MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ

Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

METROBÜS



İstanbul genelinde faaliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir. Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri konul. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

METROBÜS



İstanbul genelinde faliyet gösteren en önemli ulaşım olanaklarından biri olan Metrobüsler zaten sabaha kadar sefer saati düşürülerek hizmet vermektedir. Yılbaşı gecesinde de metrobüs seferleri yine normal gününde olduğu gibi sabaha kadar devam edecektir.