Metro-Metrobüs-Tramvay ve vapurlar çalışıyor mu? İstanbul’da yağmur ulaşımı etkiliyor!

Sabah saatlerinde İstanbul'da afet alarmı verilmesine sebep olan aşırı yağış, toplu ulaşımı son derece etkiliyor. Metro duraklarını sular bastı, Metrobüs yolları dereye dönüştü. Peki şu an ulaşım hangi noktalarda aksıyor. Metro, Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar...

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur İstanbul’da ulaşımı durdurma noktasına getirdi. Toplu ulaşımın da aksamasıyla birçok kişi yollarda kaldı. Metro, Metrobüs, tramvay duraklarını su basmasıyla toplu ulaşımda büyük aksamalar meyadana geldi. Peki şu an son durum ne? Metrobüs çalışıyor mu? Metro seferleri yapılıyor mu?

METRO’DA ÇOĞU DURAK KAPALI!

Yağış bazı metro seferlerinin tamamen durmasına yol açtı. M1 Hafif Metro Hattı’nda Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Seferler Otogar-Kirazlı/Bakırköy-Atatürk Havalimanı arasında yapılıyor. Taksim metrosunda bazı durak girişleri kapalı ancak diğer kapılardan giriş yapılıyor.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi. İki yaka arasında ulaşım sağlayacaklar için Marmaray şu an kullanılabilir durumda görünüyor.

YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA ARTACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul’da yaşanan yoğun sağanak yağış ile ilgili bir açıklama yaptı. Topbaş, “Bazı bölgeler boşaltılıyor. Öğleden sonra daha ciddi yağış gelecek” dedi. Metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş öğleden sonra yağışın şiddetlenmesinin beklendiğini belirterek “Bir saatte 65-110 kilogram yağış düştü. Yağıştan ve selden etkilenen bölgeleri tahliye etmekteyiz. Öğleden sonra daha ciddi yağış gelecek” dedi.