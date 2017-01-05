Metrobüste dikkat çeken ilanlar

İETT'ye bağlı Metrobüs tutamaklarında yer alan 'hadis'li ilanlar dikkat çekti.

İETT, metro, metrobüs ve otobüslerde duraklar gibi dış mekanlar ile el tutamakları gibi iç mekanlara ilan alıyor. Ancak son günlerde metrobüslerde bulunan el tutamaklarına alınan ilanlarda yer alan hadisler dikkat çekti. İETT tutamaklarına verilen reklam yerlerinde herhangi bir firma ismi olmaması akıllara ilanların İETT tarafından koyulması ihtimalini getirdi. İlanlarda, “asla umudunu kaybetme” gibi yazı ve “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir” ile “Mümin dil uzatıcı değildir. Kötü iş yapan değildir. Lanet okuyucu değildir. Kötü söz söyleyen değildir” gibi hadislerin yer alması son dönemde artan şiddet olaylarına karşı İETT’nin tavrı olduğu düşünülüyor.