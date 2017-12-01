Metrobüsün üstünde seyahat eden iki genç için karar belli oldu

İstanbul'da metrobüsün üstüne çıkarak 12 durak yolculuk yapan 2 genç polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler gülerek geldikleri Emniyet Müdürlüğü binasında bundan sonra çok daha fazla ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını söylediler. Haklarında, 95'er liralık trafik cezası işlemi yapılan 2 genç serbest bırakıldı.

İstanbul’da sosyal medya hesaplarında dün ortaya çıkan görüntüler de 2 genç akıl almaz bir yolculuk yaptıkları görülmüştü. Görüntüler de Zincirlikuyu istikametine doğru giden metrobüsün üstünde 2 gencin çılgın yolculuk yaptığı bunu 12 durak boyunca sürdürdüğü tespit edilmişti.

Zaman zaman metrobüs üstünde ayağa kalkan, selfi çekerek görüntüler alan iki genç, Zincirlikuyu’da yolcuların şaşkın bakışları içinde metrobüsün üstünden aşağı inmişlerdi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 gencin isimleri tespit edildi. Pavel Smirnov ve Jack Kahyaoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Pavel Smirnov’un daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yaptığı belirtildi.

Gayrettepe’de bulunan Trafik denetleme şube müdürlüğüne getirilen şüpheliler, basın mensuplarına “Bu hayatta unutulan değil iz bırakan olursun ” diye bağırdı. Ayrıca bundan sonra daha ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını da söylediler.

Haklarında, “Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak” tan 95’er lira para cezası işlemi yapılan 2 genç, Trafik Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. DHA