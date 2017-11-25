Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından sonra yurttaşlar Mevlid-i Nebi Haftası nedir? sorusunun yanıtını Google üzerinden araştırmaya başladılar. Peki 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedir Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak? İşte ayrıntılar

Bekir Bozdağ’ın açıklamalarından sonra vatandaşlar Mevlid-i Nebi Haftası nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ nedir Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak? İşte Bozdağ’ın açıklamaları ve Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili bilinmeyenler…

Hz Muhammed’in doğduğu gün içinde yer alan hafta bundan böyle Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanacak. Mevlid-i Nebi Haftası miladi takvime göre değil hicri takvime göre kutlanacak. İşte Bekir Bozdağ’ın açıklamaları…

İŞTE BOZDAĞ’IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

“Bundan önce Peygamber Efendimiz’in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, ‘Kutlu Doğum Haftası’ adıyla, her yılın nisan ayı içerisinde kutlanıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimiz’in doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018’den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimiz’in dünyayı şereflendirdiği hafta, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ adıyla kutlanmaya başlanacaktır.”