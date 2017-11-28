Mevlid Kandili’de oruç tutulur mu? Dini kaynaklar kandilde oruç tutmak için ne diyor?

Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu merak ediliyor. Yarın yani 29 Kasım Çarşmaba gecesini Perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandili, kutlu olsun. Müslüman alemi ibadetler ile geçireceği Mevlid Kandili günü oruç tutulur mu sorusunun yanıtını arıyor. Peki kandilde hangi ibadetleri yapmalıyız? Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu konusu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Peki dini kaynaklar ne diyor? İslam alemi kandil günü oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler hangileri, okunacak dualşar neler merak ediyor. Diyanet İşleri’nden oruç konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil. Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandil dualar ve ibadetlerle tüm yurtta kutlanacak. Peki dini kaynaklar Mevlid Kandilinde oruç tutmak hakkında ne diyor? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili’nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur’ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam’da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

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