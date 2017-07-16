Meydanlarda ‘Demokrasi nöbeti’ sürüyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor.

Taksim meydanı’nda da etkinlik çerçevesinde alana gelen vatandaşlar meydanda kurulan platformda verilen konserlere Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Şehit Ömer Halisdemir’in heykeline yoğun ilgi bugün de devam etti. Şehit Ömer Halisdemir’in heykeline gelen vatandaşlar sırayla fotoğraf çektirdiler. Alana gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da “15 Temmuz 2016’dan bu yana vatandaşımızın o ilk günkü heyecanı bugüne sağlamlaştırarak geldiğini, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet ülküsünün iyice insanlarımızın içerisine yerleştiğini ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü konusunda hassaslaştığını, Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bu memlekette oynanan oyunların farkında olduğunu hissediyorum. 15 Temmuz Darbe girişiminin milletimizin birlik ve beraberliğine, vicdanına, aklına yapılmış bir saldırı. Doğrudan vatanın tamamını hedef alan bir hain saldırı olduğunu özümsemiş. Aksi takdirde bu kalabalıkları, coşkuyu insanların bu işi sahiplenmesini izah etmem mümkün değil. Bugün, seneyi devriyesinde bunu yaşıyoruz Taksim Meydanı’nda. İnsanımızın ruh hali, olaya yaklaşımı bu çerçevede” şeklinde konuştu. Ayrıca, İstanbul’un değişik noktalarında toplanan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları, ile demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

ORDU’DA ‘DEMOKRASİ NÖBETİ’ DEVAM EDİYOR

Ordu’da, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, dün akşam başlayan ‘Demokrasi Nöbeti’ bu akşam da devam etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine, tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da devam ediliyor. Merkez Altınordu İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’da katıldı. Tüm ilçe meydanlarında toplanan binlerce kişi dün akşam başlayan ‘Demokrasi Nöbeti’ni bu gecede sürdürdü. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri sundu. Nöbetin gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

ESKİŞEHİR’DE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Eskişehir’de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ‘Demokrasi nöbeti’ için Vilayet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Atatürk ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından topluca İstiklal Marşı okudu.

MİLLETVEKİLİ KARACAN:15 TEMMUZLAR UNUTULMAYACAK

Vilayet Meydanı’ndaki etkinliğe katılan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuzların unutulmayacağını söyledi. Karacan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün 15 Temmuz’un birinci yıldönümündeydik. Dün burada halkımızın her zaman olduğu gibi bayrağına, devletine, milletine, topağına sahip çıktığı gibi dün yine buradaydı, meydanlardaydı. Halkın vatanına, bayrağına olan özlemini gördük. Artık bu vatandaş liderinin bir sesiyle, bir sela sesiyle sokaklara çıkıyor. Vatanı memleketi için yapmayacağı yok. Bugün birinci yılda da aynı coşku, aynı heyecan, aynı azim ve kararlılıkla halkımız bu meydanları dolduruyor. Bu halkımızın sağduyusu, memleket sevdası, vatanına, bayrağına olan sevdası. Bu artarak devam edecek. 15 Temmuzlar unutulmayacak. Milletimiz 15 Temmuz’una sahiplenecek.”

Etkinlikte, Reşadiye Camii imamı Fırat Satılmış Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okudu. AJANSLAR