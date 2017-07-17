Son dakika! Ankara’da sıcak saatler! Operasyon masada…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz’da sona erecek OHAL uygulamasının 4. kez uzatılacağını açıklamış ve “MGK’da tavsiye kararı alacağız” demişti. Kurulda ana gündem maddesinin bu olacağı ve OHAL’in 19 Ekim’e kadar uzatılması için öneri tavsiye kararının alınması bekleniyor.
AFRİN OPERASYONU DA MASADA
MGK’da ele alınacak bir diğer önemli başlık da terörle mücadele olacak. Güneydoğu’da devam eden terör operasyonların yanı sıra Irak ve Suriye’deki gelişmeler, olası Afrin operasyonu da masada olacak.