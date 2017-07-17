Son dakika! Ankara’da sıcak saatler! Operasyon masada…

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ak Saray'daki toplantının ana gündem maddesi Olağanüstü Hal Uygulaması olacak. Toplantıda OHAL için "3 ay daha uzatılsın" teklifinin yapılması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler olası Afrin operasyonu da masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz’da sona erecek OHAL uygulamasının 4. kez uzatılacağını açıklamış ve “MGK’da tavsiye kararı alacağız” demişti. Kurulda ana gündem maddesinin bu olacağı ve OHAL’in 19 Ekim’e kadar uzatılması için öneri tavsiye kararının alınması bekleniyor.

AFRİN OPERASYONU DA MASADA

MGK’da ele alınacak bir diğer önemli başlık da terörle mücadele olacak. Güneydoğu’da devam eden terör operasyonların yanı sıra Irak ve Suriye’deki gelişmeler, olası Afrin operasyonu da masada olacak.