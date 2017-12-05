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MHP grup toplantısı
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
10:37
5 Aralık 2017
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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devlet Bahçeli
MHP
Son güncelleme:
10:41
05.12.2017
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