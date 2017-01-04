MHP’de flaş gelişme! Atilla Kaya istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, istifasını yazılı bir açıklama yaparak duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği iddia ediliyordu. O iddialara ilişkin bugün bir gelişme yaşandı. Ülkücü kökenli olan partinin önemli isimleri arasında gösterilen Atila Kaya MHP’deki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP’li Kaya’nın, anayasa değişikliği teklifine ‘hayır’ oyu vereceğini açıkladığı yazılı basın açıklaması şöyle:

“Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir. Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır, dememi emrederken iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Saygılarımla”

DAHA ÖNCE DE 4 VEKİL ‘HAYIR’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da MHP Milletvekileri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliğine ‘hayır’ oyu vereceklerini açıklamış bu açıklamanın da ardından Ümit Özdağ MHP’den ihraç edilmişti. MHP’nin şu anda Meclis’te 39 sandalyesi bulunuyor. TBMM’de 317 milletvekili bulunan AKP’nin, yeni anayasa paketini referanduma götürebilmesi için en az 14 oya daha ihtiyacı bulunuyor.

BAHÇELİ MECLİS’TE DE SANDIKTA DA EVET OYU VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Yeni Anayasa sürecine işaret etmiş ve “Evet oyu vereceğim, verdiğim oyu referandumda da aynen tekrarlayacağım” demişti.