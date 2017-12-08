MHP’den ‘Rüşvet alanlar yargılansın’ çıkışı

İtirafçı Reza Zarrab’ın mal varlığına el konulmasının ardından, MHP’den de eski bakanlar için Yüce Divan önerisi geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Zarrab'tan rüşvet alanların da malvarlığına el konmasını ve yargılanmalarını istedi.

Tor, Meclis'te yaptığı açıklamada Zarrab'ın malvarlığına el konulmasının doğru bir karar olduğunu belirterek “Hükümetin rüşvet alanların Türkiye'de yargılanmasının önünü açması gerekir. Bir an önce rüşvet alanların da yargılanmasına başlanmalı” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Zarrab ile rüşvet ilişkisi olduğu öne sürülen eski bakanlar hakkında Yüce Divan istemli, Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasını istemişti.