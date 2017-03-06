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MHP’li Celal Adan: Bana iş veren belediye şerefsizdir

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğan konuşmasının bir bölümünde, MHP Genel Başkan Adaylarının taşeron şirket aracılığıyla AKP'li belediyelerle iş yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan MHP Genel Başkanı Celal Adan bu iddiaya yanıt verdi. Adan, "Siyaset bana göre göre, insan haysiyeti ve şerefi için yapılır. Bana iş veren belediye şerefsizdir, Herhangi belediye başkanından iş isteyen şerefsizdir. Hükümete gidip iş isteyen şerefsizdir." ifadelerini kullandı.
23:496 Mart 2017
Gündem
MHP’li Celal Adan: Bana iş veren belediye şerefsizdir
MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğan konuşmasının bir bölümünde, MHP Genel Başkan Adaylarının taşeron şirket aracılığıyla AKP'li belediyelerle iş yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan MHP Genel Başkanı Celal Adan bu iddiaya yanıt verdi. Adan, "Siyaset bana göre göre, insan haysiyeti ve şerefi için yapılır. Bana iş veren belediye şerefsizdir, Herhangi belediye başkanından iş isteyen şerefsizdir. Hükümete gidip iş isteyen şerefsizdir." ifadelerini kullandı.

İşte Celal Adan’ın ifadeleri

Siyaset bana göre göre, insan haysiyeti ve şerefi için yapılır. Bana iş veren belediye şerefsizdir, Herhangi belediye başkanından iş isteyen şerefsizdir. Hükümete gidip bakandan iş isteyen şerefsizdir. Bana iş veren bakan da şerefsizdir. İki oğlum var ikisi de dünyanın en iyi üniversitelerinde okumuş, özel sektörde çalışıyorlar. Belediye ile de hükümet ile de iş yapabiliriz. Biz hırsızlığa,, namussuzluğu karşı koyduğumuz irade belli. Bizim çocuklarımız çalışıyorlar. Özel sektörlerde çalışıyorlar. Çalıştıkları şirketler AKP öncesi kurulmuş şirketler. İsmimin geçmesinden üzüntü duydum. Genel Başkan Yardımcısı, aç kalır, susuz kalır ama yine de hükümetten iş istemez. Siyaset bizi bu kadar çirkinleştirmemeli.

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