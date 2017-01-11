MHP’li Yusuf Halaçoğlu: Bahçeli ile görüştüm, fikrim değişmiş değil

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fikirlerinden herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade eden Halaçoğlu, görüşmeyle ilgili şunları yazdı:

“Bu gece yarısı ikinci maddenin görüşüldüğü sırada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beni sohbet etmek için genel kurulda yanına davet etti. Ülke meselelerini ve halihazırdaki anayasa değişikliği ile ilgili konuştuk. Fikirlerime saygı duyduğunu belirtti. Teşekkür ettim ve ben de aldığımız ülkücü terbiye gereğince kendisine karşı bir saygısızlık yapmamın mümkün olmadığını söyledim. Anayasa ile ilgili endişelerimi de arz ettim. Özlenen güzel bir görüşme oldu. Anayasa ile ilgili önceki endişelerim ve fikirlerim devam ediyor. Tek kişilik yönetimi kabul etmemiz mümkün değil. Ülkemizin ve Türk Milletinin geleceğini her türlü menfaatin üzerindedir. Bazı kişi ve milletvekilleri tarafından maalesef evet demeye ikna edindiğim gibi bir tezvirat ortaya atılmış. Kesinlikle bu doğru değildir. Devlet Bey de böyle bir istekte asla bulunmamıştır. Hayır fikrim değişmemiştir.” (DHA)