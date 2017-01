MHP’li İsmail Ok’tan TBMM’de gizli oylamaya rağmen oyunu gösteren vekillerle ilgili çarpıcı iddia!

MHP'nin başkanlığa karşı çıkan vekillerinden İsmail Ok, Anayasa Görüşmeleri'nde yapılan gizli oylamada oylarını gösteren vekillerle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

MHP’nin başkanlığa karşı çıkan vekillerinden İsmail Ok, KRT’de Çağlar Cilara’nın programında evet oyunu gösteren vekillerle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, katıldığı televizyon programında, ikinci tur görüşmelerde tek adam rejimi olarak nitelediği anayasa değişikliğinin TBMM’den geçmeyeceğini söyledi. Ok, gizli oylamaya rağmen verdikleri evet oyunu gösteren AKP’li vekillerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. MHP’li vekil Ok, hukuk ve ahlak dışı dosyaları önlerine konulan ve FETÖ’cü olan AKP’lilerin oylarını gösterdiklerini öne sürdü. Ok, “FETÖ’cülerin elleri mahkum, kendilerini ispat etmek adına biat ettiklerini ve kendi önlerine getirilen her şeye evet diyeceklerini gösterme adına burada çok açık bir şekilde attıkları oyun rengini göstermek durumunda kalıyorlar. Hukuk dışı, ahlak dışı yaşantısı olanlar da önlerine konulan dosyalar dolayısıyla hayır demek isteseler de evet vermek durumunda kalıyorlar ve bu oylarını göstermek durumundalar. Bu utanç verici bir tablo” dedi.