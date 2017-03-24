MHP’li Kaya: Hayır için Sivas’ta salon bulamadık

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, 'Ülkücü Tavır Başkanlığa Hayır' programı için Ülkü Ocakları'nın eski 10 genel başkanı ile birlikte Sivas'a geldiklerini, ancak salon bulamadıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Ülkü Ocakları’nın eski 10 genel başkanı ile ‘Ülkücü Tavır, Başkanlığa Hayır’ programı için öğle saatlerinde Sivas’a geldi. MHP Eski Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan ile birlikte kenti gezen grup, Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önünde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Sivas programlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Atilla Kaya, yarın yapmayı düşündükleri program için kentte salon bulamadıklarını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

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“1980 sonrası Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapan 10 arkadaşımızla birlikte oluşturduğumuz ‘Ülkücü Tavır Başkanlığa Hayır’ adlı bir platformumuz var. Bu çerçevede bugün Sivas’tayız. Yarın burada programımız olacak. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada organizasyonu yapan arkadaşlarımızın tutmuş oldukları salonlardan 6 tanesi, tuttuktan sonra baskılarla salon sahipleri tarafından iptal edildi. Arkadaşlarımız şu saate kadar hala yeni bir salon tutmak için uğraşıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bütün engellemelere rağmen biz inşallah Sivas’ta vatandaşlarımızla buluşup neden ‘hayır’ dediğimizi, bu anayasa değişikliği paketinin ülkemiz için, milletimiz için hangi tehlikelerle, ne gibi risklerle dolu bir paket olduğunu anlatmak için inşallah yarın vatandaşlarımızla buluşacağız.”

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Daha önce program için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası salonunun tutulduğunu belirten Kaya, “Bu salon daha sonra Ticaret Odası yönetimi tarafından iptal edildi. Anlaşma yapıldıktan bir saat sonra bizi arayarak, ‘Kusura bakmayın, çok büyük baskılarla karşı karşıyayız’ diyerek iptal etmek istediklerini söylüyorlar. Böyle baskıların olduğu diğer salon sahipleri tarafından da dile getiriliyor. Meydanda dolaşıyoruz. ‘Evet’ stantları var. Ama ‘Hayır’ propagandası yaptığınız zaman Türkiye’nin başka yerlerinde olduğu gibi polis tarafından gözaltına alınma riski var. Bu şartlar altında milletimizle kucaklaşıyoruz. İnsanlarımızla konuştuğumuz zaman, paketin içeriğini anlattığımız zaman olumlu tepkiler aldığımızı ifade edebilirim” diye konuştu. DHA