MHP’li muhalif isme şok

Denizli'de MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu için verilen izin, konferansa bir gün kala iptal edildi.

Denizli'de MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu için verilen izin, konferansa bir gün kala iptal edildi.

Konferansı düzenleyen Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, konferansın Avşar Emniyet Düğün Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

Anayasa değişikliği referandumunu anlatmak için toplantılara Denizli’den başlayacak olan MHP’nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya için, Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği konferans düzenledi. Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Akyürek, 19 Şubat’ta yapılacak konferansa Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nun tahsisi için Pamukkale Kaymakamlığı’na başvurdu. Kaymakamlıktan 14 Şubat’ta verilen yanıtta, konferansın 19 Şubat’ta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılabileceği belirtildi.

‘EMNİYET’TEN ARAYIP BİLDİRDİLER’

Derneğin organizasyon için görevlendirdiği MHP Denizli İl eski Başkanı Yasin Öztürk, konferans için izin verilmesine rağmen bugün Emniyet Müdürlüğü tarafından sözlü olarak aranarak Pamukkale Kaymakamlığı tarafından verilen iznin iptal edildiğinin bildirildiğini söyledi. Öztürk, “İptal gerekçesini sormamıza rağmen gerekçe bildirilmedi. Pamukkale Kaykamamı ile görüşmek istedim ama sonuç alamadım. Bunun üzerine konferansı başka yerde yapmak için ikinci başvurumuzu yaptık, iznimizi aldık” dedi.