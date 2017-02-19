MHP’li muhalif Yusuf Halaçoğlu’ndan büyük alkış alan Hayır konuşması!

MHP’deki muhalif kanat, 16 Nisan anayasa referandumu için ‘Hayır’ kampanyasını başlattı. Yusuf Halaçoğlu'nun yaptığı 'neden hayır' konuşması büyük alkış aldı.

MHP’deki muhalif kanat, 16 Nisan anayasa referandumu için ‘Hayır’ kampanyasını başlattı. Yusuf Halaçoğlu'nun yaptığı 'neden hayır' konuşması büyük alkış aldı.

“Tek adama hayır” sloganı etrafında birleşen MHP'li muhalifler adına Yusuf Halaçoğlu konuştu.

Yaptığı konuşmada ” Parlamenter sistem ülkemiz için sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda Milli güvenlik rejimidir. Parlamenter sistemin ülkemizin kontrolsüz biçimde maceralara sürüklenmesini engellemektedir. Yeni Anayasa ile ne istikrar gelecek, nede terör son bulacaktır. 14 yıldır iktidar olanlar istikrarsızlığın asıl sebepleridir. Bu dönemde milli değerler ayaklar altına alınmış, Cumhuriyetin tüm kazançları bir çırpıda silinmiş ve toplum kutuplaştırılmıştır. Bu anaya değişikliğinde Türkiye’nin geleceği için ‘Evet’ denilecek bir madde yoktur.” dedi.

İşte Halaçoğlu’nun o konuşması…