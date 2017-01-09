MHP’li Parsak: Hükümet sistemi netleşiyor!

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Anayasa teklifiyle rejim değişikliği yapılmadığını savunarak, “Yapılan hükümet sistemi değişikliğidir. Daha doğru bir ifade ile hükümet netleştirmesi yapılıyor” dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Anayasa teklifiyle rejim değişikliği yapılmadığını savunarak, “Yapılan hükümet sistemi değişikliğidir. Daha doğru bir ifade ile hükümet netleştirmesi yapılıyor” dedi.

MHP grubu adına teklifin tümü üzerinde konuşan MHP'li Parsak, partisine yönelik eleştiri getirenlere, “İthamlar oldu. Bunları ileri sürenler, 15 Temmuz'da yaşananları, muhtemel gelişmeleri anlamayan ya da anlamak istemeyenlerdir” dedi.

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HÜKÜMET NETLEŞİYOR

Anayasa teklifinin rejim değişikliği getirmeyeceğini ileri süren Parsak, “Her şeyden önce şunu söyleyeyim; rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliğidir. Daha doğru bir ifade ile hükümet sistemi netleştirmesi söz konusu. Hükümet sisteminin ne olduğu konusunda tartışmalar vardı. Parlamenter sistem mi, yarı başkanlık mı, hep tartışıldı. Şimdi bu tartışma netleşiyor” dedi.

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MİLLET NE DERSE…

Parsak, Anayasanın değiştirilemez hükümleri ve ilk 4 maddeye dokunulmadığını kaydetti. Bu eleştirileri ‘ciddiyetten, gerçekten uzak bir isnattır' diye değerlendiren Parsak, TBMM'nin 5 denetimle ilgili yetkisinden 4'ünün korunduğunu söyledi. Parsak, gensoru yöntemine de sistemin yapısı gereği ihtiyaç kalmadığını ifade etti. Parsak, MHP olduğu sürece ‘özerklik ve bölgesel yönetim olmayacağını' söyledi. Meclis'te yeterli oy çıkarsa referanduma sunulacağını kaydeden Parsak, “Millet ne derse MHP'nin başı gözü üzerindedir” dedi.