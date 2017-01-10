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MHP’liler oylarını AKP’lilere gösteriyor mu?

TBMM'de yapılan Anayasa paketi oylamasının gizli yapılması gerekiyor. Ancak bu kanun hükmüne rağmen bazı AKP'li vekiller, pakete evet oyu attıklarını Gösterebilmek için oylarını açıkta kullanmışlardı.
Sozcu.com.tr
18:4510 Ocak 2017
Gündem
MHP’liler oylarını AKP’lilere gösteriyor mu?
TBMM'de yapılan Anayasa paketi oylamasının gizli yapılması gerekiyor. Ancak bu kanun hükmüne rağmen bazı AKP'li vekiller, pakete evet oyu attıklarını Gösterebilmek için oylarını açıkta kullanmışlardı.

Pakete destek veren MHP’nin vekillerinde ise böyle bir durum olmadığı düşünülüyordu. Ancak Genel Kurul’da yapılan oylama sırasında ortaya çıkan görüntüler, MHP’liler de ‘evet’ oyu verdiklerini kanıtlamak için oylarını AKP’lilere gösteriyorlar mı sorusunu gündeme getirdi.

 

Oylama sırasında Genel Kurul salonundaki vekiller tarafından ve sosyal medyaya sızan görüntülerde, önce AKP’lilerin toplu halde oy kullandıkları, ardından ise MHP’li Celal Adan ve AKP’li Ayşenur Bahçekapılı’nın oylarını kullandıktan sonra karşılaştıkları, Adan’ın Bahçekapılı’ya elindeki zarfı göterdiği görülüyor.
Görüntüler, “MHP’liler oylarını AKP’lilere mi gösteriyor’ tartışmasını başlatmış durumda.

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Son güncelleme: 18:5510.01.2017
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