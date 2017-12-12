Midesinden tam 52 uyuşturucu kapsülü çıktı!

İstanbul Polisi'nin şüphe üzerine durdurdurduğu M.A.D.S.S. isimli Brezilyalı bir kadının sindirim sisteminde 52 kapsül içerisinde 580 gram kokain ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı’nda yapılan çalışmada Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir kadının hareketlerini şüpheli buldu. “İstanbul Narkotik Polisi Risk Analizi ve Profil Uzmanı” da olan ekipler, M.A.D.S.S. isimli kadının uyuşturucu kuryesi olabileceğini değerlendirdi. M.A.D.S.S., havalimanındaki arama odasına götürüldü. M.A.D.S.S.’nin üst ve valiz aramasında bir şey bulunamadı. Ancak ekipler, Brezilyalı kadının uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceğini değerlendirdi. Gözaltına alınan kadın, hastaneye gönderildi. Hastanede çekilen ultrason uzman ekiplerin şüphelerinin doğru olduğunu ortaya koydu.

580 GRAM KOKAİN

M.A.D.S.S.’nın uyuşturucu dolu tam 52 kapsülü yuttuğu anlaşıldı. Brezilyalı kadının sindirim sistemindeki o kapsüller, doğal yollarla çıkarıldı. M.A.D.S.S.’nin yuttuğu kapsüllerdeki uyuşturucunun 580 gram kokain olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaklaşık 11 bin kilometre boyunca 580 gram kokainle Türkiye’ye gelen M.A.D.S.S.’nin uyuşturucu şebekeleri tarafından aldığı para karşılığında kurye olduğu belirlendi. Kadının kapsülleri yutmak için ilaç kullandığı da öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖLÜME SEBEP OLABİLİR

Uzmanlar yutulan kokain kapsüllerinin bazen ‘patladığını’ ve böyle bir durumun kesin ölümle sonuçlandığı belirttiler. Ani zehirlenme ile sonuçlanan ölümlerde, vücutta yanıklara benzeyen kabarmalar olduğu ve derinin büyük kısmının morardığı dile getirildi.