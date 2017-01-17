Millet-vekili tekme tokat!

Milletvekillerinin TBMM'de yaptığı kavgaların benzerlerine sokaklarda da sıkça rastlanır oldu. Artık görmeye alıştığımız vekillerin bu gergin halleri vatandaşa yansıyor. Erzurum’da yan bakma meselesi yüzünden iki grubun tekme tokat birbirine girdiği o anlar son haftalardaki Meclis kavgalarını akıllara getirdi.

Milletvekillerinin TBMM'de yaptığı kavgaların benzerlerine sokaklarda da sıkça rastlanır oldu. Artık görmeye alıştığımız vekillerin bu gergin halleri vatandaşa yansıyor. Erzurum’da yan bakma meselesi yüzünden iki grubun tekme tokat birbirine girdiği o anlar son haftalardaki Meclis kavgalarını akıllara getirdi.

Anayasa değişilik teklifi maddelerinin Meclis’te oylandığı bugünlerde vekillerin yükselen tansiyonu, her gün onları gazete ve televizyonlardan takip eden vatandaşları da etkiliyor. Bunun son örneği Erzurum’da yaşandı…

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi önünde karşı karşıya gelen iki grup, ‘niye yan bakıyorsun' sözü yüzünden tekme tokat birbirine girdi. Onlarca kişilik iki grup çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrılabildi.



16-18 yaş grubu arası gençler daha sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüler.