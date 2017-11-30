Milletvekillerinin gündemi diş!

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis bütçesinden karşılanan implant diş sayısının 8'den 12’ye, implant başına verilen desteğin de 600 TL'den 1000 TL'ye yükseltilmesi istendi. Gözlük yardımının, çerçeve başına 250 TL'den 350'ye, gözlük camı yardımının 150 TL'den 200 TL’ye ve işitme cihazı yardımının da 1500 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarılması önerildi.

TBMM Başkanlık Divanı toplantısındaki bu zam talebi tartışmaya neden oldu. Bazı Başkanlık Divanı üyeleri, ‘'Bu tür tedavileri Milletvekilleri cebinden karşılamalı, devlet 8 diş parası veriyor, gerisini de vekil ödesin'' diye karşı çıktı. Zam teklifinin karar bağlanması, tartışmalar üzerine ertelendi.

ESKİLER DE VAR

Yapılması öngörülen düzenleme, 550 vekil ile 3 bini aşkın eski milletvekili ve dışarıdan atanan bakanlar ile ailelerini de kapsıyor. Değişiklik benimsenirse, halen 8 implant için ödeme yapan Meclis, bunu 12'ye çıkartacak. Böylece bir kişi için implant ücreti 36 bin liraya kadar TBMM tarafından ödenmiş olacak.

TBMM Başkanlık Divanı, “Milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sone erenlere tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılması'' konusunu önümüzdeki ay yapılacak toplantısında yeniden ele alacak. 2012 yılında kabul edilen yönetmeliğe göre 8 implanta kadar diş tedavisi TBMM tarafından karşılanıyordu. İmplant başı 500 lira, muayene ve hizmet ücretini de yine Meclis ödüyordu.

12 İMPLANT, 36 BİN LİRA

Hazırlanan değişikliğe göre 8 implant sayısı, her bir çene için 6 olmak üzere 12'ye çıkartılıyor. Diş tedavisinde kullanılan kemik içi implant malzeme (implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı) için 1000 lira ödenecek. Muayene ve hizmet bedeliyle bu rakam implant başı 2000-3000 lira arasında değişecek. 12 implant yaptırırsa vekil veya yakını Meclis en fazla 36 bin lira ödeme yapacak.

13 BİN 500 KİŞİ

Meclis'in tedavi hakkından mevcut ve eski milletvekilleri, eski bakanlar ve bakmakla yükümlü oldukları toplam 13 bin 500 kişi yararlanıyor. Sağlıkla ilgili fiyat artışları 2019 yılından itibaren otomatik olarak da güncellenecek. Taslağa “Kemik içi implant uygulamalarında kullanılan implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı ile protezlerde kullanılan hassas tutucu malzeme bedelleri TBMM Başkanlık Divanı'nca tespit edilir. Belirlenen tutar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren TBMM Başkanlık Divanı kararına gerek kalmaksızın Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış sağlanarak kurumca karşılanır” ifadesi konuldu.

VATNDAŞIN 4 HAKKI VAR

SGK vatandaşlara ise 4 adet implant yaptırma hakkı tanıyor. Devlet hastanelerinde yaptırılan implantların kalitesi ise üst düzey değil. Devlet hastanelerindeki implantlar, kullanılan malzemenin kalitesine göre farklılık gösterebiliyor.