Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama: Büyük ikramiye 3 İstanbul’a 1 Antalya’ya

Milli Piyango sonuçları belli oldu ve Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Söz konusu çeyrek biletin sahiplerinden 3 tanesi İstanbul 1 tanesi de İstanbul'da! Peli Millet Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır, sıralı tam liste ne zaman yayımlanacak?

Milli Piyango sonuçları belli oldu ve Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Söz konusu çeyrek biletin sahiplerinden 3 tanesi İstanbul 1 tanesi de İstanbul'da! Peli Millet Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır, sıralı tam liste ne zaman yayımlanacak?

Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi gerçekleştirildi ve yılın son ve en büyük büyük ikramiyesi sahiplerini buldu. Sırayla olarak yapılan çekilişler neticesinde en son yılbaşı özel ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve 2017 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Peki bilet sorgulama ne zaman yapılacak? Milli Piyango resmi sıralı tam liste ve resmi bilet sorgulama aracını ilerleyen saatlerde erişime açacak. Bilet sorgulama aracına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

MPİ bilet sorgulama aracı için tıklayınız

60 MİLYON TL’LİK YILBAŞI İKRAMİYESİ ÇEYREK BİLETE!

Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Söz konusu çeyrek biletlerin 3’ü İstanbul’dan satılırken 1 tanesi Antalya’dan satılmış. Amorti numaraları ise: 0 – 5 olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI – YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

500 bin lira kazanan numara; 2566180 olarak belirlendi. İstanbul, Samsun, İzmir ve İstanbul

1 milyon lira kazanan numara; 6835248 olarak belirlendi. Dörde bölünen bu ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler; İstanbul, Bursa, İstanbul, İstanbul’dan alındığı belirtildi.

2 milyon lira kazanan numara; 8932892 olarak belirlendi. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara

5 milyon lira kazanan numara; 9066659 olarak belirlendi. İstanbul, Gaziantep, Adana, İstanbul

10 milyon lira kazanan numara; 0550921 olarak belirlendi. Bilet küpürü çeyrek bilet, sevk merkezleri… İstanbul, Aydın, İstanbul, İstanbul

60 milyon lira kazanan numara; 2796288 olarak belirlendi. Çeyrek bilet, İstanbul, Antalya, İstanbul, İstanbul

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442

GEÇMİŞTE MİLLİ PİYANGO

Milli Piyangı’nun başlangıcı Osmanlı dönemine dayanıyor. Osmanlı’da piyango uygulaması batı kökenli diğer hemen herşey gibi öncelikle levantenler ve gayr-i Müslimler arasında başlamıştır. 1856 yılında (Cemaziyülevvel 1273) Ermeni Katolik Kilisesinin (herhalde karşılığında hasılattan payalmak üzere) güvence vermesiyle bir eşya (İstanbul Yeşilköy’de evler ve arsalar) ve para karma piyangosu gerçekleştirilmiştir.

1857 yılının Ağustos ayında piyango yasaklanmıştır ama bu da bazı sorunlara neden olmuştur. Osmanlı arşivlerinde görüldüğü üzere yasak kararından önce, harç yatırıp piyangoculuk için ruhsat alan üçyüzden fazla kişi yasak nedeniyle büyük zarara uğradıklarını, geçim sıkıntısına düştüklerini ileri sürerek hükumetten tazminat istemişlerdir. Abdülmecit döneminde yapılan yasaklarna girişiminin ne denli başarılı olduğunu bilinememekle birlikte onun ölümünden sonra tahta geçen Sultan Abdülaziz’in ilk yıllarında piyango çekilişleri yeniden ortaya çıkmıştır.

1880’li yıllara gelindiğinde Danıştay’ın Düzenlemeler (Tanzimat) Dairesi kararıyla, kişisel çıkar amaçlı piyango çekilişleri yasaklanmış, genel hayır amaçlı olanlar için elli bin kuruşa kadar yerel yönetimlerin izni bundan daha büyük ikramiye olanlar içinse Ticaret Bakanlığının izni şart koşulmuştur.

NİMET ABLA KİMDİR?

Melek Nimet Özden ya da bilinen adıyla Nimet Abla 1899 İstanbul doğumlu ünlü bir Milli Piyango bileti satıcısıdır. 1928 yılında eşinin Eminönü’ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu. Tanıtım amacıyla dağıtılan biletlerin parasını toplayamayınca iflasın eşiğine gelen aile, “Nimet Abla”nın girişimiyle kurtuldu:

Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti’nden bayiilik aldı. 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü artırdı. 1938’de Eminönü’deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başladı. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.

Esentepe’de 1963 yılının Ağustos ayında kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı (Hacı Nimet Özden Camii). Bu camiiye gelir kaynağı olması için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışlamıştır [2]. Cami 2007 yılında bir dönem, kumar parasıyla yapıldığı gerekçesiyle cemaatsiz kalmıştır [3].

“Nimet Abla”, gişesinin önünde.

Rahatsızlanarak felç yaşadığı 1970’lere kadar yoğun şekilde çalışan Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olup, Türk halkının “bilinirlikleri” sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Nimet Abla gişesinin bugün merkez dışında iki de şubesi bulunmaktadır.