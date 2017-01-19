Milli Piyango'da heyecan devam ediyor. Milli Piyango sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 19 Ocak sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandı? İşte Milli Piyango sonuçları ayrıntıları...

Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? (19 OCAK MİLLİ PİYANGO)

Milli Piyango'da heyecan devam ediyor. Milli Piyango sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 19 Ocak sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandı? İşte Milli Piyango sonuçları ayrıntıları...

Yılbaşındaki büyük ikramiyeyi kaçıran Milli Piyango tutkunları, yeni çekilişlerde şansını deniyor. Milli Piyango 9 Ocak çekilişinin ardından 19 Ocak çekilişine de sıra geldi. Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? 19 Ocak Milli Piyango sonuçlarına göre hangi şanslı rakamlar kazandı?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Sıralı tam liste çekiliş tamamladığında haberimize eklenecek.

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE KİMLER KAZANDI?

9 Ocak çekilişinde genellikle olduğu gibi ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti, büyük ikramiyeyi kazanan biletler Adana, Antalya, Bursa ve İstanbul'da satıldı.