Milli Piyango sonuçları: 61 milyon çeyrek bilete! 2018 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Amorti sonuçları)

Heyecanla beklenen Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları canlı yayında belli oldu ve büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Nispeten küçük ikramiyelerin de çekilişi yapıldı fakat kazanan numaralar belli olmadı. Büyük ikramiyeyi kazana bilet '9794035' oldu. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğinin Milli Piyango bilet sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve merak ettiğiniz amorti sonuçları..

Milli Piyango sonuçları belli oldu. Heytecanla beklenen sonuçlara göre büyük ikramiyeler ve amorti numaraları belli oldu. Tüm Türkiye nefesini tuttu, aylar öncesinden piyasaya sürülen yüz binlerce Milli Piyango bileti için geri sayım başladı. Bu gece saat 23.00'dan sonra başlayacak olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişleri için herkesin kendine ait bir hayali var. Kimisi ev almak istiyor kimisi baştan aşağıya hayatını yenilemek ve değiştirmek… Kimileri bu gece mutluluktan uyuyamayacak kimileri de ‘kısmet' deyip bir sonraki seneyi bekleyecek. Milli Piyango sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları bu gece 00.00'dan önce TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Herkes nefesini tutup büyük ikramiyeyi belirleyecek olan şanslı rakamları izleyecek. Ancak büyük ikramiye öncesi 10 milyon, 5 milyon ve daha küçük ikramiye çekilişleri de yapılacak. İnternet ve Google olmadan önce insanlar yılbaşı çekiliş sonuçları için sıralı tam listeyi beklerdi. Şimdi ise internetin varlığıyla birlikte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgu ekranları dijital olarak hayatımıza girdi. Artık milli piyango biletiniz üzerindeki rakamları yazarak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı anlayabiliyorsunuz. Milli Piyango sonuçları belli oldu. İşte bilet sorgulama ekranı…

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye “2551923” numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları “9201621”, 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları “8757022” ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da “4136086” oldu. Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE

Kazanan iller: KIBRIS, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL



9794035

AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeleri ve amorti rakamlarını belirleyen çekilişler 23.00’da başladı. İlk çekiliş ile amorti rakamları belirlendi. Milli Piyango bilet sorgulama ekranının saat 000.00’dan sonra açılması bekleniyor. İşte Amorti sonuçları…

4, 6

500 BİN LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

500 bin liralık ikramiye İstanbul(2), Antalya(2)’dan biletlerini satın alan vatandaşımızın oldu.

4136086

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

Çeyrek bilete isabet eden 1 milyonluk ikramiye İstanbul(2), Gaziantep, Ankara’dan biletlerini satın alan vatandaşlarımızın oldu.

8757022

2 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET



Yarım bilet – 9201621

2 milyon liralık ikramiye İstanbul, Diyarbakır’dan biletlerini satın alan vatandaşımızın oldu.

5 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET



İstanbul ,İstanbul, İzmir, İstanbul (Çeyrek bilet)

2551923

10 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

0798081- Çeyrek bilet

İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara





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Milli Piyango biletleri tükendi!

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği büyük yılbaşı çekilişi için piyasaya çıkarılan biletlerin yüzde 99'luk kısmının bittiği belirtildi. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan milyonlarca kişinin ülkesi Türkiye'mizde vatandaşlar zengin olmak için piyango şubelerinde kuyruklara girdi.

Milli Piyango Çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 23.00 ile 23.05 arasından 60 TL'lik amorti çekilişi yapılacak, 23.05'ten itibaren 500 bin liralık çekiliş; ardından 1 milyon;, 2 milyon lira, 5 milyon lira ve 10 milyon liralık çekilişler yapılacak. Asıl çekiliş olan 61 milyon lira ise 23.30'da gerçekleştirilecek.