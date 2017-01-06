Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan bedelli açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık canlı yayında 'bedelli askerlikten, İzmir saldırısına; Reina'dan FETÖ'ye bir çok konuda merak edilenleri cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Habertürk TV’de gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Işık, bedelli askerlik ile gelen soruya ise “Bedelli askerlik bugün gündemimizde yok, şartlar değişirse görüşülür” dedi. Fikri ışık, İzmir ve Reina saldırılarına da değindi. ‘Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sanki nöbetleşe gibi’ diyen Işık, Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluğun birliğimizi ve beraberliğimizi korumak olduğunu açıkladı. İşte Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın açıklamalarından satırbaşları…

İZMİR SALDIRISI

Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Reina’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye’nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye’nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sanki nöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK’yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

REİNA SALDIRISI

Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.

TERÖRÜN KAYNAĞI

ABD, DEAŞ’la mücadele edeceğim diye, PYD’yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK’nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK’nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ’la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ’tan çıkıyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ

Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye’nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye’nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye’nin kararıdır.

ABD’DE YENİ YÖNETİM

Saddam Hüseyin’in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi tribülans var. Bu sadece Türkiye’de değil, ABD’de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama’nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD’de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye’yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır.

EL BAB OPERASYONU

El Bab’a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab’da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları.

MÜNBİÇ OPERASYONU

ABD, Fırat’ın doğusuna çekilecek diye söz verdi. Sahadaki gelişmeler bu sözlerin tutulmadığını gösteriyor. ABD sözünü tutmazsa o zaman Türkiye temizlik harekatını yapacak. Beklentimiz ABD’nin verdiği sözü tutması.

SINIR ÖTESİ HAREKATI

Türkiye ile Irak iki dost ve kardeş ülke. Bizim için Bağdat’ın ayrı bir yeri var. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması için önemli fırsat. Aramızdaki sorunları konuşarak çözeceğiz. Sincar Türkiye için kırmızı çizgi. Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak’tan gelen açıklamalar da önemli. Türkiye güvenliğini tehdit altında hissederse gerekini yapmaktan çekinmez. Irak da hassas bir dönemden geçiyor, bizim de Irak’a yardımcı olmamız gerekiyor. Irak’ın da kabul ettiği, PKK’nın Sincar’dan sökülüp atılması temel öncelik, bu konuda işbirliği yapacağız.

BAŞİKA TARTIŞMASI

Bu noktada çok yoğun diplomasi devam ediyor. Biz orada 6 bine yakın insanı eğittik. 700’ün üzerindeki DEAŞ militanı da etkisiz hale getirildi. Başika önemli bir unsur. Bu noktada oluşan rahatsızlıkları gidermek de bizim önceliğimiz.

TSK’DA FETÖ TEMİZLİĞİ

Tamamen arındırıldı demek yanlış olur, bizi de yanıltır. Dikey yapılanma çok büyük oranda tasfiye edildi. 5 bin 754 TSK mensubu ihraç edildi. Bu mücadele TSK’da devam edecek. Darbe girişimi her yönüyle aydınlatılmış dersek mübalağa olur. Hala karanlık yanları var Cumhuriyet savcılarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni delillere ulaşılıyor. Bu bir süreç, Türkiye’nin beka mücadelesi. Sabırlı olmalıyız.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik bugün gündemimizde yok, şartlar değişirse görüşülür.