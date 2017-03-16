Milli takım boks şampiyonu pompalı tüfek ile vuruldu

Bursa'da ikamet eden Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saltık'ın durumu ağır.

Bursa'da ikamet eden Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saltık'ın durumu ağır.

Olay, Bursa’nın Yıldırım İlçesi Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak’ta meydana geldi. Yeğeninin doğum günü için yaş pasta alıp eve gelen Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, düzenlenen parti esnasında kimliği belirsiz bir kişinin cep telefonuyla araması üzerine evden dışarı çıktı.

Kapı önüne giden Saltık’a elinde bulunan pompalı av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan Mehmet Muhittin Saltık yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Muhittin Saltık'ın yakınları polise, “Mehmet doğum günü pastası aldı eve geldi. Pastayı kestik daha sonra bir kişi telefonla aradı ‘5 dakika inip geleceğim’ dedi. Hemen ardından silah sesleri duyunca aşağıya indiğimizde vurulduğunu gördük” dediler. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken Mehmet Muhittin Saltık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)