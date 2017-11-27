Milli yas nedir? Milli yas durumunda neler yapılır? Bayraklar neden yarıya indirilir?

Ulusal yas ilan edildiğinde neler yapılır? Daha önce hangi olaylarda milli yas ilan edildi? Mısır'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Peki milli yas halinde neler yapılır?

Ulusal yas durumunda neler yapılır? Bayraklar neden yarıya indirilir? 24 Kasım tarihinde Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan terör saldırısı nedeniyle 27 Kasım için Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edildi. Miilli yas için Başbakanlık şu açıklamayı yaptı;

“24 Kasım'da Mısır´da El Ravda Camisi´ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir”

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi yaygındır.

ULUSAL YAS AÇIKLANDI

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlıklara gönderilen yazıda; “10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen menfur terör saldırısı sonucunda, hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLEN BAZI OLAYLAR

11 Eylül saldırıları kurbanları için ABD, İsrail, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Güney Kore, Japonya, Çin, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Vietnam, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ulusal yas ilan edildi.

2009 L’Aquila depremi kurbanları için 10 Nisan 2009’da İtalya’da bir günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

2010 Polonya Hava Kuvvetleri Tu-154 Kazası kurbanları için Polonya, Brezilya, Kanada, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna’da yas ilan edildi.[10]

2011 Norveç saldırıları kurbanları için 24 Temmuz 2011’de Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Soma Faciası kurbanları için Türkiye’de 13-15 Mayıs, KKTC’de 15-16 Mayıs ve Pakistan’da 15 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 Güneydoğu Avrupa Sel Felaketi kurbanları için Sırbistan’da 21-23 Mayıs ve Bosna-Hersek’te 20 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 İsrail-Gazze çatışması’nın Filistinli kurbanları için Filistin’de 21-23, Türkiye’de 22-24, KKTC’de 22-24 ve Pakistan’da 24 Temmuz 2014 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi.

MH 17 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Hollanda’da 23 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

AH 5017 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Fransa’da 28-30 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Peşaver okul saldırısı kurbanları için Pakistan’da 3 gün, Türkiye’de 17 Aralık tarihinde ulusal yas ilan edildi.

2015 Ankara saldırısı’nın ardından Türkiye’de 10-12 ve KKTC’de 11-13 Ekim 2015 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2016 Brüksel saldırıları’nın ardından Belçika tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.

2016 Atatürk Havaalanı'na yapılan bombalı saldırılar sonrasında milli yas ilan edildi.