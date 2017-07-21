Millilerimiz Dünya Şampiyonası’nda final oynayacak

Avustralya Hobart’ta devam eden U23 Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde Kolombiya’yı 2-0 yenen Türkiye, Yeni Zellanda’yı 4-1 yenen Fransa ile Dünya Şampiyonu olmak için yarın final maçına çıkacak. Millilerimiz, grup maçlarında Fransa’yı 2-1 yenmişti.

Türkiye ile birlikte 10 ülkenin mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda, son dünya şampiyonu U23 Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız, eleme maçlarında üstün bir performans ortaya koyarak yenilgisiz bir şekilde çeyrek finale çıktı. Eleme maçlarında 7-0 yendiği Arjantin'i çeyrek finalde 12-0 yenerek rahat bir şekilde yarı finale yükselen ve şampiyonanın favori takımı olarak gösterilen Millilerimiz, yarı finalde Kolombiya'yı 2-0 yendi.

Final maçını değerlendiren TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Fransa'nın sürpriz yaptığını belirterek, “Geriden gelip iyi skorlar elde ettiler. Tabi biz gevşemeyeceğiz. Final havası başka oluyor. İnşallah yeniden Dünya Şampiyonu olacağız” dedi.

Dünya Şampiyonasına katılan ülkeler: Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yeni Zellanda, ABD, Rusya ve Türkiye.