Milliyetçi muhaliflerden ‘evet’çilere sert Kerkük işgali tepkisi

Önce Kerkük'teki kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılması ardından ise Kerkük'te yakılan Türkmen bayraklarına milliyetçi muhaliflerden sert tepki geldi.

Kerkük’te yaşanan gelişmeler sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor… Önce Kerkük’te kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının asılması ardından ise Kerkük’te yakılan Türkmen bayrağına tepkiler giderek artıyor.

Milliyetçi muhaliflerden Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ iki konuda da hükümete sert sözlerle yüklendi. Konuyla ilgili tarihçi yazar Sinan Meydan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bütün bu gelişmelerle birlikte Sinan Oğan, Binali Yıldırım’ın Fırat Kalkanı’nın bittiğini söylediği açıklamalara da göndermede bulundu. Oğan ‘Hani Münbiç’e giriyorduk? Evet çalışmasından başınızı kaldırın da bu soruma cevap verin’ sözleriyle hükümete yüklendi.

Koray Aydın, Kerkük’teki kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının asılmasını ise İstanbul ve Ankara’daki havalimanlarına asılan sözde Kürdistan bayrağı örneğiyle yüklendi. Ümit Özdağ ise Türkmen bayrağının yakılmasını ‘Evetin diyeti Kerkük’te Türkmen bayrakları yakılıyor’ dedi ve Dışişleri Bakanı’nı göreve davet etti.

İşte sosyal medyada verilen o tepkiler:

MGK Fırat Kalkanı Harekatı bitti diye duyurdu. Hani Münbiç’e giriyorduk? Evet çalışmasından başınızı kaldırın da bu soruma cevap verin! — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 29 Mart 2017

Kadim Türkmen Şehri Kerkük'te Peşmerge Paçavrasının sallandığını gözyaşları içinde seyrettik. — Koray Aydın (@KorayaydinMHP) 29 Mart 2017

Bu tablonun sorumluları daha on gün önce bu paçavrayı Türk Bayrağı'nın yanında dalgalandıranlardır. Tarih bu gafleti kaydetmiştir. — Koray Aydın (@KorayaydinMHP) 29 Mart 2017

Türkiye’de PKK hamisini üst düzey protokol uygulayarak ağırlayanların, Kerkük’te yaşanan rezalete sessiz kalmalarına da şaşmamak gerekir. — Koray Aydın (@KorayaydinMHP) 29 Mart 2017

Ankara’ya ve İstanbul’a Barzani bayrağı çekenlerin Kerkük’e dikilen Barzani bayrağına tepki duymaları samimiyetsizliğin zirvesidir. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 29 Mart 2017

Evetin diyeti Kerkük’te Türkmen bayrakları yakıliyor pic.twitter.com/IRYvJcZUaT — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 29 Mart 2017