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Milliyetçi muhaliflerden ‘evet’çilere sert Kerkük işgali tepkisi

Önce Kerkük'teki kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılması ardından ise Kerkük'te yakılan Türkmen bayraklarına milliyetçi muhaliflerden sert tepki geldi.
00:1230 Mart 2017
Gündem
Milliyetçi muhaliflerden ‘evet’çilere sert Kerkük işgali tepkisi
Önce Kerkük'teki kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılması ardından ise Kerkük'te yakılan Türkmen bayraklarına milliyetçi muhaliflerden sert tepki geldi.

Kerkük’te yaşanan gelişmeler sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor… Önce Kerkük’te kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının asılması ardından ise Kerkük’te yakılan Türkmen bayrağına tepkiler giderek artıyor.

Milliyetçi muhaliflerden Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ iki konuda da hükümete sert sözlerle yüklendi. Konuyla ilgili tarihçi yazar Sinan Meydan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.  Bütün bu gelişmelerle birlikte Sinan Oğan, Binali Yıldırım’ın Fırat Kalkanı’nın bittiğini söylediği açıklamalara da göndermede bulundu. Oğan ‘Hani Münbiç’e giriyorduk? Evet çalışmasından başınızı kaldırın da bu soruma cevap verin’ sözleriyle hükümete yüklendi.

Koray Aydın, Kerkük’teki kamu binalarına Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının asılmasını ise İstanbul ve Ankara’daki havalimanlarına asılan sözde Kürdistan bayrağı örneğiyle yüklendi. Ümit Özdağ ise Türkmen bayrağının yakılmasını ‘Evetin diyeti Kerkük’te Türkmen bayrakları yakılıyor’ dedi ve Dışişleri Bakanı’nı göreve davet etti.

İşte sosyal medyada verilen o tepkiler:

 

Son güncelleme: 00:4230.03.2017
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