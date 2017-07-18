Mimarlar Odası: Anıtkabir’deki ağaçları hangi gerekçe kestiniz?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açıklamalarının ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Anıtkabir'in bulunduğu alanın yapılaşmaya açılmasına ilişkin tartışmada karşılıklı açıklamalar bugün de sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Anıtkabir'in yapılaşmaya açılmadığını iddia ederek “Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar. Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da “Orada muhtemelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye maalesef Atatürk ve Anıtkabir alet edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

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MİMARLAR ODASI: AĞAÇLARI NEDEN KESTİNİZ?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden de bugün yeni bir açıklama geldi. Oda’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Anıtkabir Tarihi Sit alanlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin 11.05.2016 tarihli Belediye Meclis kararında yapılacak değişiklikler ve 7 Temmuz 2017 ‘de askıya çıkan plana ilişkin Melih Gökçek’in açıklaması ve ona referans veren hükümetin açıklaması bilimsellikten uzak gayri ciddidir. Kendi Meclisinin verdiği kararı ve yayınladığı planı okumaktan uzak yöneticilerin Başkent Ankara’yı yönetmesi oldukça vahim bir durumdur. Anıtkabir Planı üzerinden plan nasıl okunmalı ve meclis kararları ne anlama gelir rehberi Büyükşehir Belediyesi belgeleriyle aşağıdaki şematik halde gösterilmiştir. Anıtkabir tarihi SİT alanı bir bütündür, sadece anıt bloktan ibaret değildir. Anıt bloku simgeselleştirecek bir peyzaj düzenlemesi ve çevresindeki yapılaşmalarında belirlendiği etkileşim alanı ile birlikte ele alınmak durumundadır.

“HANGİ GEREKÇEYLE KESTİNİZ?”

Orada inşaat yapılmıyor açıklamasına ilişkinde Anıtkabir Muhafız Birliği’nin 2015 ve 2017 google earth üzerinden alınan görseller üzerinden karşılaştırmalı inceleyebilirsiniz. Ağaçları hangi gerekçe ve hangi kararla kestiklerini alanın neden harf edildiğinin de açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaları da bir zorunluluktur.

“Mimarlar Odası konuyu çarpıtıyor” diyenlere “ parselleri hayır için verdim” diyenlere söylenecek tek sözümüz var, halka yalan söylemek suçtur.

“BİZ HİÇ KANDIRILDIK DEMEDİK”

Bugüne kadar biz hiç “kandırıldık” demedik. Kimin neyi çarpıtıp çarpıtmadığı ortadadır. Mimarlar Odası olarak Cumhuriyetin değerlerini yok ederek, , tarihinden ve kültüründen yoksun bir şekilde, Cumhuriyetle hesaplaşmayı mekanlar üzerinden yürüterek, Atatürk’ün bizzat talimatlarıyla yapılan, İller Bankası, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Su Süzgeci, Havagazı Fabrikası’nı bir gecede yıkanlara, Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi ikametgahı, anı ve saygı mekanı Anıtkabir’e yönelik, oyun parkı, halı saha, bakımsızlık ve son olarak plan değişikliği ile nasıl planlar içerisinde olduklarını bilerek güvenmediğimizi bir kez daha ifade ederek mücadeleye devam etme kararlılığımız kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diplomalarımız Cumhuriyet değerlerinin ve onun kültürel ve tarihsel mirasının korunmasına yönelik verilmiş mücadele senedidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”