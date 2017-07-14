Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 10 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaşamını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

23:3114 Temmuz 2017
Gündem
Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 10 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaşamını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

Kaza ilçenin Dokumacılar Köyünde meydana geldi. Mehmet Pelit idaresindeki 08 M 9130 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

56

Kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

 

Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Son güncelleme: 00:0815.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar