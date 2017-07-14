Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 10 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaşamını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

Kaza ilçenin Dokumacılar Köyünde meydana geldi. Mehmet Pelit idaresindeki 08 M 9130 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA