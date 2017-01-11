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MİT TIR’ları davasında şok mütalaa

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
11:1211 Ocak 2017
Gündem
MİT TIR’ları davasında şok mütalaa
MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı iddiasıyla durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla “Siyasal veya askeri casusluk” ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanıyordu.

Son güncelleme: 11:4711.01.2017
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