MİT TIR’ları savcısı Harem’de yakalandı

İstanbul Polisi, MİT TIR'larını durduran eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu'nı Harem'de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Harem Otogarı'nda uygulama yaparken, bir otobüse binen daha sonra inen bir kişi şüpheli olarak değerlendirildi. Ekipler, durdurulan şüpheliyi kimlik sordu. Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli bir süre sonra savcı kimliğini gösterdi. Polis ekibi isim üzerinden sorgulama yapınca, şüphelinin hakkında 7 arama kaydı olan eski Savcı Yaşar Kavalcıoğlu olduğu anlaşıldı. Adana’da 2014 yılında MİT TIR’larını durduran savcılar arasında yer alan dönemin Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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MİT TIR’ların aranması sırasında “Burada kral benim” dediği iddia edilen Kavalcıoğlu, MİT TIR’larının durudurulması ve aranmasında yer alan Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı ve Özcan Şişman’la birlikte, HSYK 2’inci dairesi tarafından görevden alınmıştı. Beş isim de “Mesleğinşeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte” eylem yaptıkları gerekçesiyle ihraç edilmişti.