MİT ve polisten ortak operasyon

İSTANBUL Polisi, MİT'le ortak yürütülen çalışmada, terör örgütü TKP/ML Konferans üyesi bir şüpheli silahıyla yakalandı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyon bilgisi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) tarafından sağlndı. MİT Bölge Başkanlığı’nce verilen bilgide, TKP/ML Konferans örgütüne ait silah ve mühimmatların Gürpınar’de bir işyerinde olabileceği belirlendi. MİT bu silahların terör eyleminde kullanılabileceği bilgisini paylaştı.

TEM ekipleri Gürpınar’daki işyerine operasyon düzenledi. TEM Operasyon Timi ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde adrese giren ekipler 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda örgüt üyesi V.U.’da gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin sorgusuna devam edildiği belirtildi.