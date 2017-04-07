Mitinge giden midibüs takla attı: 3 ölü 16 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki toplu açılış törenine katılmak için yola çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.

Kaza, Adana- İmamoğlu karayolu Handeresi Mevkii'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da katılacağı açılış törenine gittiği belirtilen 01 S 2340 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada Adil Avcı (63), Bekir Arıkan (51) ve Tahsin Dal (53) yaşamını yitirdi. 16 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada aşırı yağışların etkili olduğu belirtildi. Aynı bölgede sel sularına kapılan 2 araç da güçlükle kurtarıldı. Dolu ile birlikte yoğun yağışın gerçekleştiği bölgede Adana-İmamoğlu Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Aynı bölgede sel sularına kapılan 2 aracın da sürüklenmekte olduğu bildirildi. DHA