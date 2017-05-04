Monaco Juventus maç özeti izle: Torino’ya avantajlı dönüş!

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçı heyecanı yaşandı. İtalyan devi Juventus, Monaco'yu 2 golle geçti Torino'ya avantajlı döndü. Juventus Monaco maçını kaçıranlar ve gollerini tartışmalı pozisyonlarını tekrar izlemek isteyenler Juventus Monaco maç özetini izlemek için Google üzerinde aramalar yapmaya başladı...

Juventus adım adım finale gidiyor. Juventus Monaco maçı dün gece futbol müdavimlerini ekran başına topladı. Stade Louis II’de oynanan karşılaşma Juventus’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Finale yükselmek için büyük önem taşıyan bu maçın özetini ve tartışmalı pozisyonlarını haberimizdeki özet linkinden izleyebilirsiniz.

JUVENTUS MONACO MAÇ ÖZETİ İZLE

JUVENTUS MONACO MAÇ AYRINTILARI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan İtalyan ekibi Juventus, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.

Stade Louis II Stadı'nda oynanan mücadelede Juventus'un galibiyet gollerini 29 ve 59. dakikalarda Gonzalo Higuain kaydetti. Deplasmandan 2-0'lık skorla ayrılan İtalyan ekibi, final için büyük avantaj yakaladı. Bu mücadelenin rövanşı 9 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.