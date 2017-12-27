Mor Beyin nedir? Binlerce kişi yanlışlıkla indirdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilmemesi için, Mor Beyin adlı program ile tuzak kurduğunu açıkladı. Peki Mor Beyin nedir? İşte ayrıntılar...

Mor Beyin nedir? Mor Beyin yazılımı nedeniyle 11 bin 480 kişinin bilmeden ByLock uygulamasını indirdiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock’un gerçek kullanıcılarını engellemek için FETÖ’nün “Mor Beyin” isimli bir program geliştirdiğinin, bu programı da FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı’nın geliştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, makamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Kocaman, ByLock’un FETÖ’nün en büyük delili olmaya devam ettiğinin altını çizerek, “Bunda hiçbir değişiklik yok. Biz ByLock soruşturmaları sırasında zaman zaman şikayetler almaya başladık. ByLock sunucusuna bağlandığı tespit edilen kişinin sosyal çevresi ve diğer verilere baktığımızda FETÖ’ye ilişkin hiçbir bağlantı olmadığını gördük. Şikayetler artınca bununla ilgili soruşturma başlattık ve MİT ile BTK’dan rapor istedik. Onlar birkaç aydır çok titiz çalışmalar yaptılar ve en son raporlarını bize sundular. Burada gerçekten ByLock’a bağlanmayı hiç düşünmeyen, FETÖ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ByLock sunucularına bağlandıklarını tespit ettik. Bu yüzden detaylı çalışmalar yaptık ve 11 bin 480 kişinin aslında böyle bir kastı olmadıkları halde iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiklerini tespit ettik” diye konuştu.

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Çalışmayı isimler üzerinden değil telefon numaraları üzerinden yürüttüklerini vurgulayan Kocaman, “Bu 11 bin 480 kişinin kim olduğunu bizler de bilmiyoruz. Bu soruşturmalar sonucunda FETÖ’nün şeytanın bile aklına gelmeyecek işi yaptığını gördük. FETÖ’nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilmemesi için yaptıkları bir tuzak olduğunu tespit ettik. FETÖ, Mor Beyin adlı program ile bu tuzağı yapmış. Bu soruşturmadaki bir numaralı şüphelimiz de Kemalettin Cengiz Erbakırcı diye bir şahıs. Bu şahıs Mor Beyin yazılımını yapan kişi. Bu şahıs, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçan ve hakkında soruşturma başlattığımız FETÖ şüphelisidir. Bu şahısla ilgili yakalama kararı çıkardık” ifadelerini kullandı. (İHA)

MOR BEYİN NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk'te, Hakan Çelik'in sorularını yanıtlamış ve FETÖ'nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Feyzioğlu şunları söylemişti: “Ekim 2017'ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ tespit edileceğini anlayınca, 2014’lerde bir program geliştirmiş. ‘Mor Beyin’ diye, ‘morbeyin.com’ Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatlerini sorduğunuz, Türkçe-İngilizce sözlük aplikasyonu, müzik uygulaması indirmiş… Siz hiç alakanız yok FETÖ ile evinizden işinize giderken müzik dinleyeyim diyorsunuz, namaz saatini merak ediyorsunuz. Herkesin dünya görüşüne göre bir şey var. Oraya girdiğinizde sizi Bylock’un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor.”