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Motosiklet otomobille çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arka koltuktaki arkadaşı ise yaralandı.

03:131 Aralık 2017
Gündem
Motosiklet otomobille çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arka koltuktaki arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Tuna Çiftçi (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Burak Z. (21) idaresindeki 09 RY 992 plakalı otomobille Beyşehir KYK yurdu yakınlarında çarpıştı.

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Kaza sonucu motosikletten yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka koltuğunda oturan Ayten Ö.(19) adrese sevk edilen ambulanslarla yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Motosiklet sürücüsü Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yaralı Ayten Ö. ise acil serviste yapılan müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi.

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Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, arkadaşı olan yüksekokul öğrencisi Ayten Ö.'yü kaldığı yurda bırakmak için hareket halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Burak Z. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Son güncelleme: 04:1901.12.2017
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