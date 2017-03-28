Motosikletle tehlikeli yolculuk

BURSA'da saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan motorsikletin üzerine yatarak yolculuk yapan bir kişi otomobil ile yanından geçen bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

BURSA'da saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan motorsikletin üzerine yatarak yolculuk yapan bir kişi otomobil ile yanından geçen bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Motorsiklet sürücüsünün bu yolculuğu çevre yolunda seyredenlere korku dolu anlar yaşattı.Bursa Çevre yolundan İnegöl istikametine hızla seyir halinde olan bir motorsiklet sürücüsü motorsikletin üzerine yüz üstü yatarak yolculuk yapınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ölümü adeta meydan okuyan bu sürücünün motorsiklete yüz üstü uzanıp yanından geçen araçlara bakması otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan sürücünün rahat hareketleri dikkat çekti.DHA