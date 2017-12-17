Müfettişler olaylı maçın kamera görüntülerini istedi

12 Mayıs 2012’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Finali’nin ardından yaşanan olayları FETÖ’cü polislerin kışkırttığı iddia edilmişti. Müfettişler Fenerbahçe’den görüntüleri istedi.

Aytunç ERKİN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 24 Şubat'ta, Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de oynanan olaylı G.Saray derbisinde meydana gelen olayları şöyle değerlendirmişti: “O maçın öncesini hatırlayın. Ortada bir şey yokken polis basıyor taraftarın üstüne gazı. Amaç taraftarı galeyana getirmek. Taraftar, bu FETÖ'cü polislerin dolduruşuna gelmedi. Karşılık verse olayların büyüyeceğini ve maçın oynanmayacağını çok iyi biliyorlardı. Polis, maç başladığında olay çıkarmak için bekliyordu. Gol atsak sonuç değişmezdi. Maç 0-0 bitmesine rağmen yapılanları herkes gördü. Polis birden sahaya girip, takımı alkışlayan taraftara gaz sıkıyor. F.Bahçe forması giyen FETÖ ajanları başlıyor, içeride ve dışarıda olayları büyütmeye.”

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasının üzerinden 10 ay geçti ve 22 Kasım 2017'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler Fenerbahçe Spor Kulübü'nden olaylı maçın görüntülerini istedi. Kulübe gönderilen yazıda şöyle denildi: “12 Mayıs 2102 günü Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray takımları arasında oynanan Süper Final müsabakası ile alakalaı, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasına ait stadyum güvenlik kamera görüntülerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kayıtlarınızın kontrol edilerek varsa belirtilen tarihe ait görüntülerin dijital ortamda hazırlanarak müfettişliğime gönderilme hususunu…”

BİBER GAZIYLA BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü de yaklaşık 1000 saatlik görüntüyü müfettişlere teslim etti. Şimdi o görüntülerdeki polisler incelenecek. İddialara göre futbol camiasını kontrol altına almayı da hedefleyen FETÖ, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve beraberlikle biten maç sonrasında hiçbir gerekçe yokken stattan çıkmaya çalışan Fenerbahçe taraftarına biber gazı ve tazyikli su sıktı. Soyunma odası koridorlarına kadar gaz sıkıldı. Sokakların savaş alanına döndüğü, polis araçlarının ters çevrilip yakıldığı ve birçok işyeri ve mekanın zarar gördüğü olaylar sonrasında FB 6 maç seyircisiz oynama ve para cezası aldı.