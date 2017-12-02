Müftülere nikah kıyma yetkisi Resmi Gazete’de yayımlandı

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İçişleri Bakanlığı, il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilecek. Müftülüklerde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel, bakanlık tarafından belirlenecek.

Yönetmelikte görevlilerin yetki sınırlarına ilişkin ilgili madde ise “Bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri, büyükşehir belediye başkanları için büyükşehir belediye hudutları, diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memurlar ile müftülük görevlileri için yetki alanında bulunan il, ilçe, belediye ve köy hudutları, muhtarlar için o köy hudutlarıyla sınırlıdır” şeklinde düzenlendi.

“Evlenme Ehliyeti ve Engelleri” madde başlığı “Evlenme Ehliyet Belgesi Düzenlenmesi” şeklinde düzenlendi. Bu maddeye göre, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan, ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınanların müracaatları da evlendirme memurlarınca kabul edilebilecek. Bu kişilerin evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince, tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre tespit edilerek evlenme ehliyet belgesi düzenlenecek ve bunlara göre yapılan evliliklere ilişkin evlenme bildirimi de il göç idaresi müdürlüğüne yapılacak.

Yönetmelikte “Evlenme Kütüklerinin Tasdiki ve Arşivlenmesi”ne ilişkin yapılan düzenlemeye göre, köy, belediye, ilçe müftülükleri veya ilçe evlendirme memurlarına ait kütük defterleri ilçe nüfus müdürlüğünce, il müftülükleri ile il merkez belediye evlendirme memurluklarına ait kütük defterleri de il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce tasdik edilecek. İl ve ilçe müftülükleri ile belediyeler ise kendilerine ait evlenme kütük defterlerini arşivlerinde saklayacak.

“Devir ve Teslim Mükellefiyeti” ile ilgili maddede “Başka bir yere atanma, devlet memurluğundan çekilme, emeklilik, ölüm veya yetki düzenlenmesi gibi sebeplerle kesin olarak memurun görevinden ayrılmasını gerektiren hallerde yerine gelen veya yetki verilen memura, henüz gelmemiş ise geldiğinde ona devredilmek üzere nüfus idarelerinde il ve ilçe nüfus müdürleri, belediyelerde belediye başkanı, il ve ilçe müftülüklerinde il ve ilçe müftüsü tarafından gösterilen kimseye, köy muhtarları kendi aralarında 51. maddedeki usule göre devir ve teslim yapmakla mükelleftirler” şeklinde düzenleme yapıldı.

Ayrıca bakanlıkça görevlendirilecek yetkililer ve mülkiye müfettişleri, bütün evlendirme daire ve memurlarını, valiler, kaymakamlar, il ve ilçe nüfus müdürleri, belediye başkanları, il ve ilçe müftüleri ilgili evlendirme daire ve memurlarını denetlemeye yetkili olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ‘evli olmasına rağmen başkasıyla, kendisi evli olmamakla birlikte evli olduğunu bildiği bir kimseyle ve gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıranlar’ hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere, bu durum belgelerle birlikte cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecek. ANKARA (İHA)