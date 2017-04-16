Muğla 2017 referandum sonuçları açıklandı! İşte tarihi referandumun sonuçları

Herkesin merakla beklediği referandum sonuçları açıklandı. Referandumda Muğla hangi cevabı verdi? İşte Muğla referandum sonuçları.

Tarihi referandum sona erdi. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İşte Türkiye’nin merakla beklediği referandum sonuçları.

Muğla evet %30.92 hayır %69.08 Açılan Sandık %98.74

MUĞLA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Muğla 2010’da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 593 bin 192 olduğu 2010 referandumunda Muğla’da sandığa giden kişi sayısı 486 bin 843 olmuş seçmen katılım yüzdesi %83,46'da kalmıştı. İşte Muğla 2010 referandum sonuçları:

EVET : 31.09

HAYIR: 68.90

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muğla’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 63,61

Recep Tayyip Erdoğan: % 32,26

Selahattin Demirtaş : % 4,13

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Muğla’da; toplam Sandık Sayısı : 2.087, açılan Sandık Sayısı : 2.087, toplam seçmen sayısı : 673.642, kullanılan oy sayısı : 584.888, katılım Oranı : % 86,82 olmuştu.

AKP: %29.9

CHP: %48.4

MHP: %15.0

HDP: %4.1

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