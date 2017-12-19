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Muğla’da öğrencilerin zehirlendiği iddiası!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 22 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

20:2719 Aralık 2017
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Muğla’da öğrencilerin zehirlendiği iddiası!
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 22 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 22 öğrenci ve 1 öğretmen bulantı, kusma ve halsizlik şikayeti ile Dalaman Devlet Hastanesine müracaat etti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Öğrencilerden 6'sı Dalaman'dan, Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

KAYMAKAM HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Çocukların rahatsızlandığını öğrenen Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gaz kaçağı şüphesi ile okul ve çevresinde inceleme yaptı. Yetkililer, ilçenin değişik yerlerinde hissedilen ve nedeni şuana kadar belirlenemeyen koku ile ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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