Muğla’da öğrencilerin zehirlendiği iddiası!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 22 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 22 öğrenci ve 1 öğretmen bulantı, kusma ve halsizlik şikayeti ile Dalaman Devlet Hastanesine müracaat etti.

Öğrencilerden 6'sı Dalaman'dan, Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi.

KAYMAKAM HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Çocukların rahatsızlandığını öğrenen Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gaz kaçağı şüphesi ile okul ve çevresinde inceleme yaptı. Yetkililer, ilçenin değişik yerlerinde hissedilen ve nedeni şuana kadar belirlenemeyen koku ile ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi. İHA