CHP Milletvekili Muharrem İnce, Avcılar'da referandumda "Hayır" mitingi düzenliyor.

CHP Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmalarına İstanbul Avcılar’da devam ediyor.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce anayasa değişikliğine neden ‘hayır' denilmesi gerektiğini anlatan Avcılar mitinginde yaptığı konuşmasında satır başları şöyle;

Miting alanının yeri ve büyüklüğüyle ilgili Avcılar Emniyeti’yle gerginlik yaşandığını belirten İnce kürsüye çıkar çıkmaz ilk olarak, ”Tayyip Erdoğan bu ülkenin helikopteriyle otobüsüyle gezecek, sen bana burada miting yapamazsın diyeceksin, yapıyorum ne diyeceksen de!” dedi.

Muharrem İnce, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eşinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasına yönelik ise; ”Başımız ne zaman sıkışsa kardeş Azerbaycan yardımımıza koşuyor. Karısını Cumhurbaşkan yardımcısı yapan Azerbaycan’a bakın. Azerbaycan’a bize geleceğimizi gösterdiği için kocaman bir alkış gönderelim” dedi.

Chp Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'nin yönetilemediğini bunun ‘Açıyı bilmeyen' bir başbakan bulunduğunu öne sürerken, “Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar” dedi.

İnce, Türkiye'nin yönetilemediğini bunun ‘Açıyı bilmeyen' bir başbakan bulunduğunu öne sürerken, “Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar” dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin, yönetilemediğini öne sürerek, şöyle dedi:

“Bunun birkaç sebebi var. Teğeti bilmeyen bir cumhurbaşkanı, açıyı bilmeyen bir başbakan var. 180 derece ile 360 dereceyi ayırt edemeyen bir profesörümüz var. Dünyada ilk ve tek profesör bu. Bu kadar cehaletin olduğu bir yerde duran bir adamı bile tutukladılar, patlayan adamı tutuklamadılar. Duran adamı geçmişte tutukladılar biliyorsunuz. Ama canlı bombaları eylem yapmadan tutuklayamayız diyor. Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar.

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